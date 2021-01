Slot Online Soldi Veri: come evitare truffe

Nonostante i diversi controlli da parte di AAMS imbattersi in truffe non è raro. Il settore delle slot online soldi veri presenta ancora diversi problemi.

Per sommi capi se si fa fede ad una buona fonte come ad esempio supercasinogratis.com giocare con slot online soldi veri è sicuro. Cosa fare?

Giocare è un passatempo o un momento di relax. Come stare al sicuro quindi da frodi o da casino non affidabili? Basta verificare alcuni fattori. Li vediamo a breve, ma possiamo già anticipare che giocare con slot online soldi veri come quelle presenti su questa pagina di supercasinogratis.com è sicuro.

Licenza AAMS è Giocare in casino Sicuri

Perché la licenza AAMS è sicurezza? Un sito casino per esercitare in Italia deve ottenere una licenza, con la famosa licenza AAMS (oggi ADM). La licenza verifica e certifica il rispetto di standard di sicurezza dove ad esempio la regolarità del software di gioco delle slot.

Questo è infatti uno dei motivi per cui bisogna sempre scegliere casino italiani (casino AAMS) dove ogni sito casino autorizzato espone il marchio AAMS.

Deve contenere inoltre:

logo AAMS e nome ente regolatore;

numero di licenza;

indirizzo dell’operatore.

Altri elementi a garanzia di sicurezza sono:

certificazione ECOGRA

TST

rispetto gioco responsabile.

Ad oggi nel 2021 i migliori casino italiani sono:

Gioco Digitale

Snai

Sisal

Eurobet

Betway

Leovegas

Bwin

Ma esistono altri aspetti importanti per quanto riguarda un buon fornitore di slot online soldi veri.

Protezione Dati

La protezione dei dati non è un elemento da sottovalutare. Infatti qualsiasi casino online autorizzato deve fornire ad AAMS (oggi ADM) il modo in cui garantisce la tutela dei dati?

In genere tutte le informazioni vengono protette con certificati SSL a 128 bit con queste connessioni che infatti creano connessioni nascoste e al riparo da furti o frodi. Inoltre, i dati non vengono mai forniti a terze parti. Insomma, giocare in un casino con licenza è garanzia di sicurezza.

Metodi di deposito e prelievo per le slot AAMS

I casino online si affidano a sistemi tradizionali come postepay o paypal oppure a portafogli elettronici. Ad esempio per ottenere una Postepay puoi farlo dal sito delle poste o da qualsiasi ufficio postale. Per paypal da questo sito qui https://www.paypal.com/it/home

Ritornando a noi! La piattaforma di casino è affidabile se ha attivi i pagamenti con bonifico bancario o postale, carte di credito e debito visa e Mastercard e Postepay.

Per gli e wallet o portafogli elettronici in genere:

Skrill

Netteler

Paypal

instant banking come ad esempio Trusty

Se una piattaforma ha tutti questi metodi di pagamento è sicuramente sicura e diffida da siti che non hanno tutti questi metodi di deposito o prelievo.

Bonus e Promozioni delle Slot

Bonus e promozioni rendono il gioco con le slot machine più divertente. Permettono di divertirsi con importi bonus o somme di denaro senza deposito nel rispetto di alcuni requisiti, oppure con raddoppi del versamento fino anche al 100%. Un casino affidabile è anche questo!

I requisiti per lo sblocco del bonus sono chiari e trasparenti. Esistono free spin e programmi vip per i giocatori. RTP delle slot si attesta almeno al 96% circa e giocare in un sito affidabile significa garanzia di sicurezza. Quindi, attento sempre se il sito è un sito AAMS.