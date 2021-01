Una bella storia che dura da 70 anni

L'azienda Automobili Massimino nasce a Savigliano nel primissimo dopoguerra da due amici con in comune la passione per le auto, Massimino Antonio e Pagliasso Lorenzo, che aprono una piccola officina dove si riparano motoveicoli, autoveicoli e autocarri.

Nel 1953 subentra al posto di Pagliasso, Massimino Romano l'allora 17enne fratello di Antonio. Il lavoro in quegli anni cresce a ritmi vertiginosi e quindi, nel 1967 dalla Caserma Carando dove affittavano i locali, i fratelli Massimino si spostano nell'officina che fanno costruire in Via Suniglia, dove ancora oggi risiede l’azienda e la famiglia nell’annessa abitazione.

Nel 1989 Antonio e la moglie Bruna, che curava l'amministrazione, vanno in pensione e subentrano i figli di Romano, Federico in officina e Cristiana in ufficio.

Poi Romano, nel 1997, dopo oltre 44 anni di attività, lascia la società ed entra la terza figlia Alessandra che si occupa dell’accoglienza clienti ma, nel 2007, decide di intraprendere altri studi e lascia l’Azienda.

Oggi, nel 2020, la ditta è composta dai fratelli Massimino, Federico e Cristiana, affiancati da due storici dipendenti, Giovanni dal 1976 e Marco dal 1996.

30 ANNI DI CONTINUI MIGLIORAMENTI ALLA STRUTTURA

L’officina è dislocata su 300 mq, con un magazzino ricambi di 90 mq, un lavaggio esterno, 2 saloni per l'esposizione auto di 90 mq e 100 mq, ben 4 uffici per un totale di 24 mq, uno spogliatoio per i dipendenti e un bagno per la clientela. L’esposizione esterna supera i 500 mq ed il cortile possiede un ampio parcheggio per i Clienti.

Inoltre, è stato effettuato un importante investimento di sostituzione del tetto dell'officina con un impianto fotovoltaico di 40kw.

ONESTA, FIDUCIA E PREPARAZIONE SONO I VALORI DEI MASSIMINO

L'obiettivo principale di Automobili Massimino è stato sempre quello di servire il cliente onestamente e velocemente basandosi su un rapporto di fiducia reciproca e con la certezza, da parte dei Clienti, di trovare da Massimino sempre le giuste informazioni e soluzioni per la manutenzione delle loro auto.

Allo stesso modo, ogni Cliente può avere la certezza di essere aiutato nella scelta dell'acquisto di un veicolo con un corredo di informazioni il più ricche possibili, dalle caratteristiche tecniche a quelle pratiche, in linea con ogni esigenza.

Acquistare un auto è un momento importante e ancora oggi, Federico e Cristiana, nell’accogliere e confortare determinate esigenze, sanno far convergere al meglio quelle sfumature che a volte dividono moglie e marito, genitore e figlio, nell’acquistare un auto e portare alla completa soddisfazione di entrambi. Lo staff al completo poi, aiuta a sfruttare tutti i i vari servizi offerti dalle case automobilistiche consigliando quali più adatti in base alle varie esigenze.

PRATICHE BANCARIE E BUROCRATICE ESEGUITE CON PROFESSIONALITÀ

L’Azienda fornisce a coloro che necessitano di un finanziamento sempre la soluzione adeguata, grazie alla collaborazione pluriennale con due grossi gruppi bancari dai comprovati e ottimi riscontri.

Per chi ha invece bisogno di ottenere informazioni per la gestione burocratica di tutto ciò che è inerente agli autoveicoli, la ditta si appoggia ad un storica agenzia di consulenza ormai da anni.

MARCHI PRESENTI NEL SALONE

Nei locali della Massimino sono passati negli anni i migliori marchi automobilistici: Ford, Autobianchi, Lancia, Seat, Honda.

Da quasi 15 anni vengono trattati in sede i marchi Hyundai e Kia, di cui l’Azienda e i clienti sono entusiasti, ma a richiesta viene trattata la vendita di qualsiasi marchio automobilistico grazie a contatti pluriennali con ogni Concessionaria sul territorio.

UN’AZIENDA DI FIDUCIA DA PIÙ GENERAZIONI

La clientela di Automobili Massimino è molto varia, spazia dal nucleo familiare affezionato ormai da 3-4 generazioni, fino al neo patentato che acquista la prima auto e con il quale si instaura fin da subito quel rapporto basato su serietà e fiducia. Anche piccole e medie aziende artigiane, imprese commerciali affidano più che volentieri i loro mezzi di lavoro. Per 30 anni la Massimino ha gestito il parco auto di una grande azienda telefonica.

I SERVIZI

Grazie ad un cuore all’antica ma forti di una visione al futuro ogni prestazione è aggiornata ma seguita con quella cura e attenzione che arriva dal trattare i clienti come fossero di famiglia.

L’officina offre i seguenti servizi:

- Tagliandi su tutte le marche a norma di garanzia

- Riparazioni su tutte le marche

- Diagnosi elettronica con i migliori tester sul mercato

- Test batterie

- Ricarica climatizzatori e ricerche fughe gas

- Sanificazione impianto di climatizzazione

- Sanificazione abitacolo

- Servizio gomme

- Preparazione con revisione c/o terzi

- Sostituzione vetri

Potete scoprire di più sul nuovissimo sito della concessionaria: info@automobilimassimino.it

Automobili Massimino snc - Via Suniglia 1 - Savigliano - Tel 0172.712357