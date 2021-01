Voto più vicino? Allora il "Lessico finanziario" diventi un test per i politici che si candideranno

Il Vicesegretario nazionale del PD, Andrea Orlando, ex Ministro dell’Ambiente e della Giustizia, non emette dichiarazioni a caso, e si caratterizza per grandi doti di moderazione e lucidità. Motivo per cui, quando una personalità come lui arriva a non escludere la prospettiva di un ritorno anticipato alle urne, dopo la risicata “fiducia di minoranza” al Senato e i prossimi scogli della politica giudiziaria, la fondatezza di un simile assunto acquista un significato particolare e forte.

Al di là delle alchimie che si delineano all’orizzonte – in pratica: chi va con chi – il quesito più giusto e opportuno da porre è: con che preparazione ci si presenterà agli elettori sullo sfondo di una Nazione tuttora in pieno shock pandemico ed economico, con uno scostamento di bilancio superiore a 130 miliardi non di rado spesi senza gli effetti sperati su impresa, lavoro e redditi e un recovery plan che stenta a decollare compromettendo l’arrivo dei fondi UE in Italia?

La risposta non può che essere una: il Lessico Finanziario deve diventare un autentico test d’ingresso per i politici che si candideranno alle eventuali elezioni anticipate. La piena padronanza delle nozioni di base della finanza per una corretta gestione della “res publica” è un passaggio oramai non eludibile per fronteggiare la doppia emergenza sanitaria e di bilancio, e in questa direzione il pronunciamento del Sottosegretario al Ministero dell’Economia, Pier Paolo Baretta, che ha definito l’educazione finanziaria una priorità del Governo, è un ottimo punto di partenza. Perché deve diventare anche una priorità del Parlamento e, soprattutto, dei Parlamentari, presenti e futuri, ad esempio per coloro che rifiutano il MES Sanitario non conoscendo bene, probabilmente, la differenza tra un tasso passivo (per cui ci rimettiamo) e un tasso negativo (per cui ne abbiamo un guadagno sul debito).

L’interesse dei prossimi candidati alla Camera e al Senato per l’alfabetizzazione economica deve essere pari, almeno, a quello che un crescente numero di cittadini sta dimostrando consultando quei meritevoli e meritori portali web, come Notizieinunclick.com , gestito dalla brava editrice Loredana Buoso, che quotidianamente e a capitoli progressivi mettono a disposizione gratuitamente i Manuali del Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, in tal modo recependo l’appello nazionale partito oltre un anno fa dalle colonne dei quotidiani specialistici Italia Oggi e Milano Finanza.