Cuneo: per il Giorno della Memoria un incontro online con Matteo Corradini

In occasione del Giorno della Memoria la Biblioteca civica di Cuneo e scrittorincittà, in collaborazione con Promocuneo, presentano: "Luci nella Shoah-Le cose che mi hanno tenuto in vita nel buio", un progetto a cura di Matteo Corradini in programma per mercoledì 27 gennaio alle 18 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di scrittorincittà.

Nato nel 1975, Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Pubblica con Rizzoli, Bompiani, Giuntina, Salani, Lapis, RueBallu. Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Premio Andersen 2018 come Protagonista della cultura per l’infanzia, dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. Ha fondato il Pavel Žalud Quartet e il Pavel Žalud Trio in Italia ed è tra i fondatori dell’Institut terezínských skladatelů (Terezín Composers Institute) in Repubblica Ceca. Prepara conferenze musicali e regie teatrali. Tra i suoi ultimi libri, Luci nella Shoah (De Agostini), la curatela del Diario di Anne Frank (BUR Rizzoli) e delle memorie di Inge Auerbacher (Io sono una stella, Bompiani), il saggio Il profumo dell’Eden (Giuntina), i romanzi Annalilla (Rizzoli) e La repubblica delle farfalle (Rizzoli), l’opera Siamo partiti cantando (RueBallu) dedicata a Etty Hillesum.