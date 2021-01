Pfizer taglia i vaccini, Cirio: “Concluderemo comunque la prima fase entro il 21 febbraio” [VIDEO]

Pfizer continua a tagliare i vaccini in tutta Europa e, come è normale che sia, gli effetti si ripercuotono tanto in Italia quanto in Piemonte. Pur dichiarandosi preoccupato, il presidente della Regione Alberto Cirio, loda la strategia messa in campo dal sistema sanitario piemontese per garantire il completamento della prima fase: “Siamo tra le regioni più virtuose d’Italia, ma non possiamo sbagliare: il vaccino è l’arma più potente che abbiamo per sconfiggere il Covid”.