Il sindaco di Crissolo a fine mandato: “Tutti hanno remato nella stessa direzione”

Un paio di mesi, all’incirca, separano l’Amministrazione comunale di Crissolo, guidata dal sindaco Fabrizio Re, dalla chiamata alle urne per le elezioni comunali.

Era infatti il 5 giugno del 2016 quando, dopo uno scrutinio davvero al cardiopalmo, Re veniva proclamato sindaco del paese, con un vantaggio di un voto (72 voti a 71) rispetto allo sfidante Massimo Ombrello.

E il primo cittadino, nel Consiglio comunale di lunedì 18 gennaio, uno degli ultimi della sua prima legislatura, ha già rivolto all’assise alcune sue riflessioni.

“Alla fine del mandato, un pensiero al fuori dalla sfera politica. – le sue parole – Innanzitutto, grazie a tutte le persone che sono sedute a questo tavolo. In paesi come i nostri tutti devono remare nella stessa direzione, per lo stesso obiettivo, con una discussione giusta purchè costruttiva.

Questo, negli ultimi cinque anni, c’è stato, ed è merito di tutti: siamo riusciti a costruire qualcosa, e a portarlo avanti. Molti cantieri sono partiti”.

Il sindaco, poi, ha dedicato un passaggio anche all’aspetto economico, ai conti del Comune.

“Il Comune chiude ad oggi un bilancio con 500mila euro in cassa. 180 mila sono già stati impegnati, ma restano dunque 320mila euro di avanzo, che permetteranno di pensare e fare qualcosa di buono per il nostro paese.

Un risultato frutto di anni di amministrazione oculata. Abbiamo un bilancio nettamente positivo”.