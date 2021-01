Quell’emozione che il Covid ci nega da mesi: aperta nella casa di riposo di Sanfront la “camera degli abbracci”(FOTO)

“L’han stüdiala propi ben”.

Che, tradotto dal dialetto piemontese, sta a significare, “L’hanno architettata, progettata, ideata, studiata, proprio bene”.

È questo il commento di uno dei primi anziani ospiti della Casa di riposo di Sanfront che, stamane (22 gennaio), è tornato ad abbracciare i suoi cari, nella “camera degli abbracci” montata nella palestra della struttura di Corso Guglielmo Marconi.

Dopo mesi di isolamento, con il blocco delle visite esterne e dell’accesso dei famigliari, nei corridoi della casa di riposo si torna a respirare una piccola parvenza di normalità e tanta, tanta speranza. Dopo la prima campagna vaccinale dei giorni scorsi, la possibilità di concedere attimi di incontro tra gli anziani ed i loro parenti è un momento sicuramente denso di significato.

Un risultato del quale il presidente della Fondazione Casa di riposo Sanfront, Silvio Ferrato, è molto soddisfatto. Ferrato, il 23 dicembre scorso, era stato a Carrù, per l’inaugurazione della prima camera degli abbracci. Quella dove era entrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, per portare il saluto e gli auguri di tutti i piemontesi a “Monsù Matteo”.

In quell’occasione, Ferrato – colpito positivamente dall’iniziativa – si era subito mosso per cercare di avere una “camera” anche a Sanfront. Quella di Carrù era infatti la prima stanza gonfiabile delle sette acquistate grazie alla sinergia dell’Associazione case di riposo, Specchio dei Tempi, Associazione Anteas, Pensionati Cisl Cuneo.

E una di queste, a partire da stamattina e sino al 24 gennaio, sarà operativa nella struttura sanfrontese, dove sono già incominciati i primi incontri tra ospiti e famigliari. “In questi tre giorni – spiega Ferrato – garantiremo la possibilità, a tutti i parenti che lo hanno richiesto, di incontrare il loro caro, ospite della Casa di riposo”.

Sanfront è la prima struttura della Valle Po dove si organizzano gli incontri all’interno della camera degli abbracci. La stanza gonfiabile allestita in paese verrà prevalentemente usata per l’area del Saluzzese: dopo Sanfront andrà a Moretta, per poi proseguire il suo “tour” nelle case di riposo, comprese anche quelle di Revello e Paesana.

“Un momento davvero importante – aggiunge Ferrato – per il quale voglio pubblicamente ringraziare l’Associazione case di riposo, Specchio dei Tempi, Anteas, Pensionati Cisl di Cuneo per la disponibilità, anche a venire qui, da noi, per allestire la camera degli abbracci e per supportarci nella gestione delle visite da parte dei familiari”.

Gli incontri hanno una durata di una quindicina di minuti e, tra un incontro e l’altro, la camera viene “sanificata” da un addetto e lasciata in stand by per una ventina di minuti.

Intanto, in casa di riposo, come da indicazioni degli Enti preposti, ieri sono eseguiti i tamponi rapidi di screening, che vengono ripetuti ogni quindici giorni: l’esito è stato per tutti (sia ospiti che operatori) negativo. Ciò significa che la struttura continua quindi ad essere, da molti mesi, Covid-free.