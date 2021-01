Grande partecipazione al percorso di orientamento scolastico coordinato dal comune di Alba

Si è concluso nei giorni scorsi il percorso di orientamento scolastico rivolto agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, coordinato dall’Assessorato alle Politiche giovanili e dall’ufficio Informagiovani del Comune di Alba e finanziato dal Comune di Alba e dalla Regione Piemonte.



Nel mese di dicembre, in collaborazione con la Regione Piemonte attraverso il sistema Obiettivo Orientamento Piemonte, sono stati realizzati, in parte in presenza e in parte da remoto, percorsi di gruppo di educazione alla scelta rivolti a tutte le classi III delle scuole medie di Alba e del territorio.



Al termine del percorso è stato organizzato il Salone dell'Orientamento "Alba Orienta" - Salone dell'Orientamento per la scelta della scuola superiore, per la prima volta in versione digitale. Grazie alla stretta collaborazione delle scuole superiori del territorio, è stato possibile realizzare video illustrativi dei singoli istituti secondari di II grado che, inseriti sul sito del Comune di Alba, hanno registrato migliaia di visualizzazioni da parte di allievi e famiglie.



Infine, a gennaio, al rientro dalle festività natalizie, sono stati condotti - in presenza - i colloqui individuali di orientamento con gli allievi delle classi III delle scuole medie che ne hanno fatto richiesta, perché ancora incerti rispetto alla scelta della scuola superiore.



“Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti - afferma l’Assessore alle Politiche giovanili Carlotta Boffa -. Realizzare gli incontri con i ragazzi “dal vivo” ha implicato una buona organizzazione e, nonostante le difficoltà, si è riusciti a soddisfare lo stesso numero di richieste degli anni passati. Una vera sfida sono stati, invece, i video realizzati per la presentazione delle scuole superiori. La collaborazione da parte di ogni singolo istituto è stata notevole e le visualizzazioni sono state oltre 2500. Ora stiamo lavorando all’altro importante Salone dell’Orientamento, quello rivolto agli studenti maturandi e realizzato in collaborazione con i vari atenei, che sarà realizzato online e si terrà il 9 e 10 marzo 2021”.