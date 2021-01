Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Marta Bassino concentrata sui prossimi impegni: "Voglio arrivare pronta al super-G di domenica e al gigante di Kronplatz"

Archiviata la discesa libera di Crans Montana Marta Bassino mette nel mirino il super-G di domenica, con l'obiettivo di continuare sulla scia degli eccellenti risultati sinora conseguiti.

La campionessa borgarina all'ufficio stampa FISI: "Prendo questa discesa come un allenamento in vista del supergigante di domenica. Sabato non sarà al via della seconda discesa, terrò come giorno di allenamento per arrivare al supergigante pronta e soprattutto al gigante di Kronplatz di martedi prossimo nella condizione psicofisica migliore".