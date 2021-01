La prevista nevicata della notte (circa 15 centimetri) ha costretto gli organizzatori della discesa femminile odierna, in programma sulla pista di Crans Montana, a modificare il programma odierno, per consentire agli addetti di ripulire il tracciato e per non accavallarsi con la discesa maschile di Kitzbuehel, che comincerà alle ore 10.30.

Il nuovo orario di partenza è fissato direttamente alle ore 13.15, con ricognizione per le atlete fissata alle ore 11.