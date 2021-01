Volley maschile A2 - Cuneo verso la sfida sul campo di Reggio Emilia, Tiozzo: "Partita importante per noi"

Settimana tosta per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, alle prese con tre match e due trasferte in 8 giorni.

Cuneo, dopo il doppio confronto con Castellana finito in parità, scenderà in campo domenica 24 gennaio alle ore 18.00 con la Conad Reggio Emilia, nella 4^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile. All’andata i biancoblù avevano vinto al tie-break in super rimonta dallo 0-2 (13-25/16-25/25-16/25-17/17-15), questa volta dovranno affrontare i reggiani da padroni di casa al Pala Bigi.

I ragazzi di coach Mastrangelo si presentano al confronto con i biancoblù dopo la doppia sfida con Taranto, con la vittoria in casa al tie-break e la sconfitta pugliese per 3-1 con l’infortunio pre-match del libero Morgese, sostituito da Ippolito.L’obiettivo dichiarato dal Club reggiano è quello di arrivare ai playoff con un roster importante, composto da giovani di belle speranze e giocatori esperti e rodati.

A due giorni dal match, lo schiacciatore Nicola Tiozzo sottolinea l’importanza di questa trasferta: «La trasferta a Reggio sarà una partita importante per noi dopo la pesante sconfitta a Castellana. Sappiamo di andare a giocare in un campo molto duro, qual è il Pala Bigi, contro una squadra che ultimamente ha dimostrato di essere molto solida e con la forza del gruppo. Abbiamo poco tempo per prepararci, ma lo faremo al meglio. La nostra concentrazione è soprattutto focalizzata sul rifarci del risultato di mercoledì».

Il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al link https://youtu.be/MjzEdQ_RrWk.