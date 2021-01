Cuneo, disagi alle poste di San Rocco Castagnaretta: "Potenziare il servizio aprendo su sei giorni"

Code, disagi e proteste per l’accesso alle Poste di San Rocco Castagnaretta. Lo sportello era stato uno dei primi del cuneese ad aprire durante dopo il lockdown della primavera scorsa ma i molti utenti in piedi ed al freddo lamentano lunghi tempi di attesa per l’accesso all’ufficio.

“Chiediamo alla direzione provinciale di Poste di migliorare un servizio sempre più importante non solo per la frazione ma anche per numerosi utenti del cuneese – chiede il consigliere comunale Carlo Garavagno - . Non è pensabile che le persone, a volte anche anziane, stiano per tanto tempo in attesa al freddo, su ghiaccio e neve, con a disposizione tre sedie o panche messe a disposizione gratuitamente e sanificate dal generoso titolare del Cin Cin bar. Sarebbe utile anche la distribuzione dei biglietti dell’ordine di attesa. Occorre potenziare e velocizzare il servizio, aprendolo su sei giorni e non su tre, sempre nel rispetto della sicurezza anti Covid. Com’è successo dal 18 gennaio a Chiusa Pesio, occorre rendere pienamente operativo lo sportello dopo la rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia”.