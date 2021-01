Vaccinazione Covid in gravidanza: alcune precisazioni e indicazioni

A completamento dell’articolo comparso sul nostro giornale, in data odierna, riguardo la vaccinazione Covid-19 in gravidanza e allattamento riceviamo e pubblichiamo alcune importanti precisazioni e il documento redatto dalle più autorevoli associazioni scientifiche italiane di ostetricia e pediatria italiane.

“Si tratta di un documento importante sia per le donne in gravidanza o in allattamento che per gli operatori sanitari. Naturalmente si tratta di indicazioni oggetto di continue rivalutazioni in base al procedere della campagna vaccinale” – precisa la dott.ssa Giacchello Rosalba, Consiglio nazionale Probiviri AOGOI (associazione ostetrici e ginecologi italiani).

Per visionare il documento cliccare qui