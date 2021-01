Vaccino anticovid in gravidanza? Non è rischioso, ma è meglio attendere

Una donna che aspetta un bambino, può fare la vaccinazione anticovid? “Intanto bisogna dire che l’età di chi aspetta un figlio è compresa tra i 20 ed i 45 anni, ossia una fascia di età che non è considerata a rischio e quindi non deve essere vaccinata nell’immediatezza”.

A fare chiarezza su come le future mamme si devono porre difronte alla campagna vaccinale iniziata in queste settimane, è la ginecologa Elena Vasario di Cuneo, che precisa: “È comunque consigliabile alle donne che, appartenendo ad una categoria a rischio hanno già avuto la prima dose, di fare attenzione nelle settimane che passano fino al richiamo del vaccino. Giusto per una tutela in più”.

Il protocollo seguito, è quello di vaccinare le future mamme almeno a tre mesi di gravidanza e somministrare la seconda dose dopo il quarto mese. È comunque sempre importante valutare caso per caso con il proprio medico specialista. Perché ci sono delle volte in cui il vaccino è altamente consigliato anche durante una gravidanza, ossia in situazioni a rischio: età superiore ai 35 anni, co- morbilità e se si svolge una professione sanitaria.