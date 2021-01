Il mondo del giornalismo cuneese piange Piero Carosso, aveva 74 anni

Giornalismo sportivo cuneese in lutto per la scomparsa, avvenuta venerdì 22 gennaio, di Piero Carosso. Aveva 74 anni ed era malato da tempo.

Appassionato di ogni tipo di sport, ha raccontato con passione e ironia il calcio, il rally, il ciclismo, il volley, senza mancare ai principali eventi della Granda.

Prima ancora lavorava come commesso nel negozio di abbigliamento “Miroglio” in corso Nizza, per 40 anni. Ma la passione lo portò sui campi del Cuneo Calcio a collaborare con i principali giornali ed emittenti locali, da Radio Stereo 5, Radio Piemonte Sound e Grp.

Lascia la moglie Franca, le figlie Sabrina e Daniela e i tre nipoti Alice, Matteo e Jacopo. Da tutta la redazione di targatocn le più sentite condoglianze alla famiglia.

Ciao Piero...