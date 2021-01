2020: L’Europa ha svoltato. Verso dove?

Il progetto “Memoria Futura”, realizzato da CFPCemon (Capofila) in rete con gli Istituti Comprensivi di Dogliani e Morozzo – Beinette e finanziato dal Bando Nuova Didattica – Linea Educazione Civica – Memoria Storica della Fondazione CRC.

- rendere gli studenti più consapevoli dei valori europei (la pace, la libertà, la sicurezza, la democrazia) e degli obiettivi dell’Europa (il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l’uguaglianza);

- incoraggiare la riflessione, il dibattito e l’azione sui pericoli per la democrazia, quali la discriminazione, l’intolleranza e il disimpegno.

Proprio all’interno del percorso di formazione per i docenti era stato fissato un incontro sul ruolo dell’Unione Europea a cura dell’associazione Apice.

E’ stato in parte trasmesso in live streaming sui canali social del Cfpcemon e dell’associazione Apice, per consentirne la visione ad un pubblico ampio.