Il parquet prefinito: tutte le agevolazioni e comodità

Il parquet prefinito è oggigiorno Il più diffuso sul mercato sia per la rapidità d’installazione che per l'economicità della stessa, si pensi che mediamente la posa di un parquet prefinito costa dai 15 ai 20 euro al metro quadro mentre, per posare un parquet tradizionale, gli interventi d’incollaggio levigatura e verniciatura (o oliatura) fanno lievitare il prezzo fino a 25-35 euro al metro quadro.

Il parquet prefinito offre inoltre una grandissima possibilità di finiture ed effetti impossibili da replicare in opera col parquet tradizionale: si pensi ad esempio alla spazzolatura oppure alla piallatura o ancora alla decapatura, tutti questi interventi di finitura, seppur possibili, effettuati su di un parquet tradizionale avrebbero dei costi superlativi mentre, su di un parquet prefinito, la cui produzione avviene per il 99% In fabbrica, questi costi sono molto più bassi.

Anche le colorazioni ottenibili su un parquet prefinito Sono molte di più rispetto a quelle di un parquet tradizionale. Il costo di un parquet prefinito varia a seconda di diverse variabili: prima fra tutte c'è la dimensione delle tavole che più sono grandi e più fanno lievitare il prezzo, Il secondo aspetto è lo strato nobile ovvero la parte rilevigabile pregiata di un parquet (I parquet economici hanno un paio di millimetri appena di strato nobile, quelle di fascia alta invece 4mm ci sono poi delle categorie di parquet prefinito di tipo “intermedio” che hanno un discreto strato nobile di 3 millimetri.

Un'altra variabile che influenza il prezzo di un parquet prefinito è la sua quantità di nodi: più pulita è una tavola e maggiore sarà il suo prezzo dato che è meno reperibile in natura (solo il 10% di un tronco è senza nodi). Ancora va considerata la finitura superficiale: un parquet liscio costerà meno di un parquet spazzolato e questo vale anche per interventi più complessi di finitura come ad esempio la piallatura a mano che è molto costosa.

Ad incidere sul prezzo e anche La tipologia di vernice o di olio utilizzata: la finitura ad olio (generalmente più costosa della finitura a vernice) può raggiungere dei prezzi molto elevati se viene effettuata con oli 100% naturali che non hanno componenti chimiche. Ancora va considerato Il tipo di incastro in parquet in quanto un incastro semplice di tipo maschio o femmina sarà sicuramente meno costoso di un incastro con click, specialmente se il click è di tipo recente dato che i costi per utilizzare il brevetto saranno molto elevati per la produzione.

in ultimo va considerato anche un altro elemento che influisce sul prezzo:

il tipo di supporto utilizzato: i meno costosi sono i supporti in MDF o in HDF che vengono ottenuti pressando delle resine assieme a della polvere di legno, essi hanno una struttura più spugnosa rispetto ai supporti in legno e risentono più degli altri delle variazioni di umidità e temperatura. Seguono poi i supporti in legno mono strato che possono essere in abete in pino o altro materiale e che rappresentano un buon compromesso. Ad ultimo ci sono i supporti in multistrato che possono essere in vari tipi di legno, i più comuni sono quelli in Pioppo e in Betulla), essi garantiscono una stabilità eccezionale, in quanto le varie lamelle che li compongono scorrono una sull'altra quando vi è una variazione di temperatura e umidità ed evitano così che vi siano delle torsioni nelle tavole, questi tipi di supporto sono tra i più indicati per situazioni “difficili” come il riscaldamento a pavimento.

Dove si può comprare il parquet prefinito oggigiorno ? Sicuramente il primo posto che ci viene in mente sono i negozi specializzati di parquet dove è facile trovare una gamma maggiore di prodotti e delle persone molto più competenti che sanno guidare il cliente alla scelta ottimale, in questi posti sicuramente (ed è normale che sia così) si paga qualcosa in più per il servizio offerto ma a conti fatti il risultato finale può avvicinarsi molto alle aspettative; un’latro posto dove ultimamente si possono trovare degli ottimi prezzi sono i centri fai-da-te, i Brico e le catene multiprodotto di prodotti di arredamento che sono in costante lotta tra loro per abbassare il prezzo del parquet prefinito arrivando ad offrirlo a dei prezzi quasi indecenti.. il problema di questi centri è che spesso si corre solo dietro al prezzo e ci si scorda della qualità che un prodotto particolare come il parquet prefinito deve avere: le problematiche che possono incontrarsi rivolgendosi alla loro fascia “economica” sono principalmente:

Basso spessore dello strato nobile

Supporto in legno mono strato o MDF di tipo super economico

Vernice o Oli utilizzati di tipo non professionale o con breve ciclo-vita (si pensi ad esempio agli oli UV delicati e non ripristinabili)

Incastri Click di vecchia generazione

Consigliamo pertanto di fare molta attenzione a tutte le caratteristiche dei prodotti che si vanno ad acquistare e non solo al prezzo.

Ad ultimo e in costante ascesa ci sono i negozi "online" di parquet prefinto, ovviamente anche per questa tipologia di venditori valgono le considerazioni precedenti: chiedere tutte le caratteristiche dei prodotti che si vanno ad acquistare e non fermarsi al prezzo, verificare lo strato nobile, il tipo di Olio o di Vernice, verificare il tipo di scelta del parquet (attenzione ! La scelta del parquet prefinito è la presenza o meno di difetti di produzione e NON la quantità di nodi che è invece la “classe di aspetto” di un parquet) e anche il tipo di incastro e il supporto utilizzati.

Autore: Andrea Panzuto