Quali politiche per le Pmi del Nord Ovest tra edufinanza, fondi UE e Balcani? Confronto Ghisolfi-Confedes

Quali politiche per le Piccole e Medie Imprese del Nord Ovest tra fondi strutturali europei e Balcani? Se ne è discusso, in via amicale e conviviale, nel corso di una riunione tecnica che si è svolta via Skype, coordinata dall'addetto stampa Alessandro Zorgniotti, tra il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, attuale Vicepresidente del Gruppo delle Casse di Risparmio per l'Europa, e il Direttivo della Confederazione datoriale e sindacale Confedes nelle persone del Presidente Ivano Tonoli, del Vice Carlo Corrubolo - a capo anche del Parco industriale LIP di Lezha - e dell'Imprenditore Vincenzo Morelli quale Amministratore della neo costituita società SGR di diritto albanese, Alba Social Impact con specializzazione su microcredito e finanza etica.

Dal merito dei colloqui sono emerse alcuni indirizzi operativi utili per il prosieguo del 2021 da poco avviato, in particolare per quanto attiene agli strumenti che dovranno essere messi in campo per rendere fruibili i fondi strutturali ordinari e quelli straordinari del Recovery Fund e Plan, messi a disposizione da Bruxelles: modalità che il più delle volte sfuggono alla cognizione delle classi politiche sia locali che elette nel Parlamento UE, rendendo necessario l'intervento di manager, alti consulenti e rappresentanti delle Istituzioni bancarie per attivare, per esempio, procedure di co-finanziamento dei progetti, necessario dal momento che ogni fondo europeo è subordinato al soddisfacimento di precise condizioni. Si tratta di somme importanti per consentire alle nostre Imprese di salvaguardare i propri siti aziendali e occupazionali in Italia e nel Nord Ovest, puntando allo stesso tempo sui nuovi mercati di prossimità dei Balcani - a 80 minuti di aereo dal Piemonte e dalla Lombardia - per ridurre la dipendenza dalle produzioni asiatiche accentuatasi proprio durante la prima ondata del covid.