Volley A2/F: Il Puma pronto al rush finale! La Lpm Bam Mondovì oggi ospita il Montale nell’ultimo impegno casalingo della Regular Season

Pronte al rush finale! Le Pumine entrano nel vivo di un’altra settimana intensa e fitta d’impegni. Da oggi e fino al 31 gennaio, infatti, la squadra di Delmati scenderà in campo per quelle che sono le ultime tre gare di Regular Season. Si comincia oggi con l’impegno casalingo contro l’Exacer Montale, per poi affrontare due trasferte consecutive in casa del Club Italia Crai (27/01) e dell’Hermaea Olbia (31/01).

Ma prima di pensare al doppio impegno lontano dal PalaManera, le Pumine sono concentrate sull’avversario di oggi, quello dell’Exacer Montale. Un avversario che nel match dell’andata, giocato il 30 dicembre scorso, ha saputo imbrigliare il gioco della Lpm, finendo per conquistare una clamorosa vittoria per 3-2. Clamorosa anche perché a tutt’oggi, quella contro le monregalesi, è l’unica vittoria casalinga conquistata dal Montale in questa stagione.

Facile comprendere come per Taborelli e compagne ci sia tanta voglia di rivincita. Puma che non cerca “vendetta”, ma che scenderà in campo con uno spirito ed un atteggiamento diversi da quelli visti all’andata. La Lpm non vuole lasciare per strada altri punti e per questo cercherà, da qui al termine della regular season, di ottenere sempre il massimo. L’Exacer Montale, è giusto sottolinearlo, nell’ultimo mese è apparsa una squadra battagliera e con un’espressione di gioco che non rispecchia assolutamente l’attuale classifica.

Dopo aver vinto con la squadra monregalese, infatti, le Emiliane hanno disputato quattro gare, una in casa e tre in trasferta, riuscendo sempre a conquistare almeno un set. E’ stato così nella trasferta di Olbia, terminata 3-2 a favore della squadra sarda, ma anche negli impegni più proibitivi come quelli contro Roma, Sassuolo e Marsala, tutti terminati 3-1. Insomma la squadra di coach Ivan Tamburello, nonostante la classifica deficitaria, sta dando fondo a tutte le energie a disposizione, uscendo dal campo sempre a testa alta.

Le Pumine devono fare molta attenzione soprattutto agli attacchi dell’opposto Irene Botarelli e della schiacciatrice Martina Brina, quest’ultima protagonista assoluta nel match dell’andata con 33 punti all’attivo. Indisponibili per infortunio, invece, Elisa Lancellotti e Caterina Cigarini. Probabile l'assenza anche della veterana ed espertissima Taismary Aguero, ancora alle prese con un problema muscolare. Arbitri designati per l’incontro sono Stefano Nava (sez. Milano) ed il salentino Antonio Giovanni Marigliano (sez. Torino).

Il match sarà visibile per i soli abbonati in diretta streaming sul canale LVF TV, con telecronaca affidata a Daniel Sebastian Ossino, coadiuvato dal commento tecnico di Walter Pechenino. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17. Di seguito il quadro delle gare in programa e la classifica:

