Volley A2/F: Il Puma suona la nona sinfonia al PalaManera! La Lpm Bam Mondovì supera l'Exacer Montale per 3-1

Nove su nove! La Lpm Bam Mondovì supera l’Exacer Montale per 3-1 e conquista la nona vittoria casalinga della stagione in altrettante gare disputate. Le Pumine mantengono l’imbattibilità del PalaManera e si portano ad una sola lunghezza dalla capolista Roma. Una partita non facile per Taborelli e compagne, che hanno affrontato un avversario dal piglio battagliero e dalla qualità di gioco che non rispecchia assolutamente l’attuale posizione in classifica.

Non a caso le Emiliane di coach Tamburello per la quinta volta consecutiva sono uscite dal campo con almeno un set conquistato. Nei primi due set ci ha messo del suo anche la Lpm, imprecisa in ricezione e con un muro poco solido. Dal terzo set in poi la squadra di Delmati è tornata ai soliti standard qualitativi, conducendo in porto un successo sofferto, ma anche meritato.

Per le Pumine la migliore in campo è stata la banda statunitense Leah Hardeman (20), potente e precisa con i suoi attacchi. Bene anche Alice Tanase (16), Veronica Taborelli (15) e Giulia De Nardi, trasformatasi in baluardo difensivo nei momenti topici del match. Montale che si consola per due set giocati ad alto livello e per le ottime prestazioni di Irene Botarelli (17)e Martina Brina (17). Da segnalare che le Emiliane hanno affrontato questo match in condizioni rimaneggiate per le assenze di Elisa Lancellotti, Taismary Aguero e Caterina Cigarini. La Lpm ora è attesa da due trasferte consecutive con Club Italia Crai e Hermaea Olbia. Due match che chiuderanno la Regular Season delle Pumine.

PRIMO SET: Irene Botarelli porta a casa il primo punto dell’incontro. Puma ancora in fase di rodaggio e ospiti che ne approfittano per andare sul 2-6. Time-out chiesto da un Delmati contrariato per l’avvio impreciso delle Pumine. Arriva la reazione delle padrone di casa, che recuperano tre lunghezze. L’ottima difesa del Puma frutta il ritorno in parità sul 9-9. Nuovo break delle Emiliane, che conquistano quattro punti di fila e vanno a condurre per 9-13. Ancora time-out chiesto da Delmati. Le Pumine faticano ad arginare gli attacchi di Brina e Botarelli e la squadra ospite ne approfitta per restare a +4. Il Puma torna a spingere e soprattutto a commettere meno errori. Sul punteggio di 14-16 è coach Tamburello a chiamare il time-out. La situazione si ripete poco dopo sul 19-21. L’ace di Veronica Taborelli rimette le due squadre in parità sul 21-21. L’opposto monregalese concede il bis. Arrivano due set-point per le Pumine sul 24-22. Finale di grande sofferenza, ma alla fine ci pensa Leah Hardeman a portare a casa per 25-23 un set giocato non al meglio dalle monregalesi, brave comunque a riprenderlo per i capelli.

SECONDO SET: Buona ripartenza delle Emiliane, che con Martina Brina al servizio si portano sull’1-5. Time-out chiesto da Delmati. Difesa monregalese ancora in difficoltà e Montale avanti 2-8. Dopo il muro di Francesca Scola le Pumine si rifanno sotto. Sul 7-10 coach Tamburello chiama il time-out. Buon momento per le Rossoblù di casa, che si avvicinano ad una lunghezza dalle avversarie. Ace di Irene Botarelli ed Exacer sul 14-17. Time-out chiamato da coach Delmati sul 16-19. Le Emiliane restano avanti di due lunghezze, ma coach Tamburello è preoccupato per il ritorno delle Pumine e chiama il time-out. Montale si avvicina alla conquista del set portandosi sul 19-24. Al secondo tentativo arriva il punto per le Emiliane, brave a chiudere il set sul 20-25. Ancora un Puma impreciso e risultato che torna in parità.

TERZO SET: Veronica Taborelli conquista il primo punto. Squadre appaiate sul 4-4. Il Puma si sveglia e dopo l’attacco vincente di Leah Hardeman si porta sul 7-4. Time-out chiesto da coach Tamburello. La mossa del tecnico emiliano è quella giusta, visto che l’Exacer ritrova subito la parità. La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, confermato dal punteggio di 12-12. Break per le Pumine, che vanno a condurre 16-13, grazie soprattutto agli attacchi vincenti di un’ottima Leah Hardeman. Sul 17-13 arriva il time-out chiesto da coach Tamburello. Al rientro in campo il copione non cambia, con un Puma preciso e concreto che non concede praticamente nulla all’avversario e vola a +9. Arrivano 11 set-point per le Pumine sul 24-13. Al secondo tentativo chiude i conti Alessia Mazzon per il definitivo 25-14. Set che dopo una partenza all’insegna dell’equilibrio viene dominato dalla Lpm.

QUARTO SET: Alice Tanase strappa il primo punto. Controsorpasso delle Emiliane, complice anche il doppio ace di Irene Botarelli. Exacer meno precisa dei primi due parziali e Puma avanti 7-4. Ace di Veronica Taborelli e padrone di casa sempre con tre lunghezze di vantaggio. Sul punteggio di 15-11 arriva il time-out di coach Tamburello. Le Emiliane sembrano accusare un po' di stanchezza, mentre le Pumine continuano a spingere. Sul 18-11 arriva il secondo time-out di Tamburello. Nove match-point per le Pumine sul 24-15. Al secondo tentativo è Alessia Mazzon e chiudere l'incontro sul 25-16. Vittoria Lpm!

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

EXACER MONTALE: Stanev, Bici, Blasi, Pinali, Gentili, Brina, Rubini, Cioni, Saccani, Botarelli, Fronza, Venturelli. Allenatore: Ivan Tamburello; 2° All. Tommaso Zagni

ARBITRI: 1° Stefano Nava (Mantova Brianza); 2° Antonio Giovanni Marigliano (Torino)