Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Montale 3-1, Veronica Taborelli con la testa già alle ultime due trasferte di Regular Season: "L'obiettivo è sempre lo stesso, la vittoria!" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì soffre nei primi due set contro l'Exacer Montale, ma poi esce alla distanza e conquista la nona vittoria casalinga in altrettante gare disputate in questa stagione. Un successo che consente alle Pumine di Delmati di portarsi ad un solo punto dalla capolista Roma.

Preziosa come al solito la prestazione di Veronica Taborelli, oggi particolarmente incisiva in battuta. Per la bella e brava opposto della Lpm Bam Mondovì sono 15 punti conquistati nel match contro le Emiliane di coach Tamburello. Ecco il commento di Veronica Taborelli raccolto al termine dell'incontro: