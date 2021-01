concorsolapoiana2020 lanciato a Monterosso Grana: vince l'ironia assieme ad un malinconico Babbo Natale

Tutto è nato per caso, durante la prima nevicata del 4 dicembre. Noemi Massa aveva postato una sua foto seduta in mezzo alla strada sotto la neve che scendeva. Uno fra i primi a vederla è stato Stefano Isaia, che ha avuto l'idea: lanciamo il concorso "La Sedia e La Neve".

I partecipanti dovevano postare sui social una fotografia con questo tema inserendo gli hashtag #bourgat e #concorsolapoiana2020. I primi tre classificati avrebbero vinto un cesto della Cooperativa La Poiana.

Tutto è partito da Monterosso Grana per arrivare - potenza dei social - fino in Francia, in Svizzera, persino in Australia.

La fantasia e l'originalità non hanno avuto limiti. Al punto che è stato chiamato in causa un giudice decisamente autorevole, imparziale, che non conoscesse la Valle Grana e ancora meno i partecipanti.

La scelta è ricaduta su Claudio Guerrini, ironico e scanzonato conduttore di Rds, ma anche volto televisivo di Rai e Mediaset. Con la sua professionalità e simpatia, si è prestato ad essere il giudice del concorso.

Ecco il podio e le motivazioni:

Il mare d’inverno è come un film in bianco e nero. Denis Falco Per aver associato Musica e Neve. Bella la citazione musicale del Mare d’Inverno, ma da non sottovalutare la temerarietà di mettersi in costume in mezzo alla neve.

La magia del Natale sul Monte Bruc. Paolo Voarino Bella l’atmosfera del Babbo Natale in notturna che sembra stanco e solitario che ricorda i dipinti di Van Gogh. Ben esprime la malinconia di questo Natale che abbiamo appena vissuto.

Immacolata 2020. Elia Falco Divertente l’idea di creare un “inusuale” spazio interno di una casa in un esterno in mezzo alla neve. Da apprezzare anche la qualità della fotografia.

“Non è stata una scelta facile – ha commentato Claudio Guerrini – perché le foto erano tante, tutte belle e molto divertenti”.

Un premio speciale andrà a Mara Ferreri per il maggior numero di like ottenuti con la sua fotografia. La premiazione avrà luogo presso La Cucaracha di Monterosso Grana, appena la situazione che stiamo vivendo lo renderà possibile.