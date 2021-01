C'è anche una moneta dedicata alla Nutella nella Collezione Numismatica 2021 coniata dalla Zecca italiana.

La celeberrima crema spalmabile Ferrero è entrata di diritto nella “Serie Eccellenze Italiane nel Mondo” per la gioia di collezionisti ed appassionati golosi. Si tratta di una moneta da 5 euro in argento fior di conio in tre varianti di colore. L'artista Annalisa Masini ha rappresentato sul dritto il barattolo in cui il tappo sarà nelle tre varianti verde bianco e rosso, mentre sul rovescio lo storico stabilimento di Alba dove la Ferrero fu fondata negli anni '40.

La collezione delle 15 nuove monete ispirate ad arte, storia, sport, scienza, tecnologia ed eccellenze enogastronomiche italiane si è tenuta in streaming dal Museo della Zecca di Roma.

Tra le altre una moneta dedicata agli animali in via d'estinzione con tre orsi polari fosforescenti, una moneta da 2 euro che rende omaggio al corpo sanitario che tutti i giorni lotta contro il Covid, una moneta dedicata alla Sicilia con cannoli e passito, una dedicata all'Emilia Romagna con tortellini e lambrusco. Poi una moneta in oro e argento che celebra Caravaggio a 450 anni dalla nascita e un'altra che celebra l'Inferno di Dante Alighieri per il 700° anniversario della sua scomparsa. Per la serie “Granti artisti italiani” una dedicata ad Ennio Morricone, e infine anche una moneta dedicata alla cara vecchia lira.

Tutte le monete saranno in vendita dal 26 gennaio a partire dalle ore 10 sul canale e-commerce www.shop.ipzs.it