"Zoe" il cane pet therapy color miele che ha aiutato bimbi e nonni

"Zoe è arrivata da me come cane ingestibile, irruento e a volte aggressivo con altri cani. Insomma il cane che nessuno vorrebbe avere in casa. I primi tempi non furono facili e mi obbligò a imparare tutto quello che ora so e a gestire le diverse situazioni non sempre simpatiche. Ma come dico sempre: arrivano i cani che ci servono, e lei era quella giusta davvero"

Fu così che nel 2013 Sabina Zappalà, responsabile del centro cinofilo Skipper di Castagnito ed educatore e coadiutore del cane in IAA (interventi assistiti con gli animali) iniziò la sua avventura insieme a Zoe, Labrador di 8mesi, 20 kg di peso, affrontando tutto e tutti, anche coloro che al cane non davano fiducia.

Il sogno di Sabina era di averla nelle sedute di pet therapy in struttura e presto iniziarono a lavorare insieme nelle scuole con bimbi piccolissimi dai 6 mesi in su. Per tutti, il Labrador color miele, era una cagnona da coccolare e su cui sperimentare i primi tocchi e le prime emozioni.

I bambini adoravano questo cane tranquillo, affidabile e dolcissimo, e lei amava loro. Sapeva tranquillizzarli se avevano paura, calmarli se erano troppo agitati, coinvolgerli nel gioco se timidi.

Zoe fu incredibile, con il suo carattere mite ma deciso, divenne un cane capace di aiutare in campo ogni suo simile. Aveva una grande dote: la capacità di comunicare con altri cani e di comprendere cosa serviva all'altro per stare meglio e a proprio agio.

Dopo 3 anni di lavoro insieme arrivò Sofy, una Golden dolcissima e molto serena, che entrò subito nelle simpatia di Zoe. Erano un duetto fantastico e molto apprezzato, le chiamavano "le bionde". Avevano imparato il lavoro di squadra e ognuna aveva la sua predilizione: Zoe i bambini piccoli e grandi; Sofy i ragazzi e i nonni. I ruoli erano comunque interscambiabibili. Con gli anziani Zoe era tranquilla ma sempre giocherellona e ricordava a tutti i nonnini il proprio cane, stimolando bellissimi racconti. Si lasciava pazientemente spazzolare e con i ragazzi con disabilità era sempre pronta a giocare e sapeva sempre farli sentire i migliori.

Nel 2020 si è unita alla squadra, Maia, un piccolo Labrador, chiamata l'Angelo bianco. Solo dopo quattordici mesi se ne è andata prematuramente, rubando il cuore "delle bionde" e di tutti i bimbi che aveva conosciuto. A lei Sabina ha dedicato un libro "Maia la cagnolina volante" diffuso in tutta Italia. Un racconto che ha aiutato tante persone e bimbi a trovare risposte sulla morte del proprio amico a quattro zampe.

Zoe è stata per Sabina una collega e amica per 9 anni sino ad un mese fa, quando un brutto sarcoma al palato l’ha portata via per sempre. Lei era il cane di tutti, non solo quello di Sabina.

Lo hanno dimostrato le centinaia di persone alle quali Zoe offriva un servizio utile e amorevole tra (bambini, maestre, genitori, clienti e amici) che l’hanno ricordata con grande affetto e infinita tenerezza. Oltre a più di 200 messaggi ricevuti da utenti che la seguivano sulla pagina social: Sabi Cioè. "Credo che i cani non smettano mai di starci vicino, solo scelgano un modo diverso nel momento in cui pensano che il loro compito sulla terra è terminato. Ho sempre avuto un rapporto speciale con tutti i miei cani. Con Zoe è stato un rapporto "super speciale" dove non servivano parole, ma semplici sguardi. La nostra amata Zoe è stata cremata e abbiamo scelto di non tenere nulla di lei e degli ultimi momenti così duri e tristi. Vogliamo ricordarla mentre corre dietro ad una pallina, quando fa una smorfia (che sembra un bellissimo sorriso), quando lecca le persone tristi, e quando ancora una volta, con la sua dolcezza disarmante gioca con i bimbi più piccoli".

Il campo cinofilo Skipper di Castagnito ricorderà Zoe per sempre. Grazie al suo lavoro la struttura cinofila è diventata ciò che è ora. Insieme agli altri cani Maia e Skipper faranno sempre parte della squadra di Sabina Zappalà. Resteranno nei ricordi dei bimbi, nelle letture in biblioteca, nei disegni regalati al termine di un progetto.

E presto anche il Labrador color miele (Zoe) avrà il suo libro dove verrà racconta la sua storia, da poter leggere anche nelle attività in biblioteca coi bimbi.