Volley A1 femminile: turno di riposo per la Bosca S.Bernardo Cuneo, Trentino-Conegliano e Monza-Casalmaggiore aprono il weekend

Delta Despar Trentino – Imoco Volley Conegliano e Saugella Monza – VBC èpiù Casalmaggiore aprono il weekend di Serie A1 femminile che propone la 24^giornata (11^di ritorno).

Domenica (ore 17) le restanti partite, tra cui un'interessante Chieri-Scandicci mentre è già stata disputata Firenze-Novara (a dicembre), terminata con il risultato di 3-0 in favore delle piemontesi.

Turno di riposo per la Bosca S.Bernardo Cuneo il cui ritorno in campo è previsto per domenica 31, al Pala UBI Banca, contro la Delta Despar Trentino.

LE PARTITE DELLA 24^ GIORNATA

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (27-29, 18-25, 18-25) (giocata martedì 29 dicembre)

Delta Despar Trentino – Imoco Volley Conegliano (oggi ore 17)

Saugella Monza – VBC èpiù Casalmaggiore (oggi ore 17)

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci (domenica ore 17)

Unet E-Work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo (domenica ore 17)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Banca Valsabbina Millenium Brescia (domenica ore 17)

Riposo: Bosca S.Bernardo Cuneo

CLASSIFICA: Imoco Volley Conegliano 54 (18-0); Igor Gorgonzola Novara 46 (16-3); Saugella Monza 39 (14-3); Savino Del Bene Scandicci 30 (10-5); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (9-6); Unet E-Work Busto Arsizio 22 (7-9); Bosca S.Bernardo Cuneo 19 (8-10); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Il Bisonte Firenze 17 (6-12); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-11); Zanetti Bergamo 14 (4-13); Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 (1-16); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-12).* tra parentesi le partite vinte-perse