Volley Femminile: Un caso di positività al Covid-19 fa saltare il match di domani tra Pinerolo e Futura Busto Arsizio!

Su indicazione dei medici e in accordo con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, in attesa dell'esito dei tamponi molecolari da effettuarsi lunedì prossimo a tutto il gruppo squadra, così come previsto dai protocolli, è stato altresì disposto il rinvio a data da destinarsi della gara di domani, domenica 24 gennaio contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, 9^ giornata di ritorno del girone ovest.