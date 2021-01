Volley maschile A2 - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo in cerca di riscatto, Pistolesi: "Reggio Emilia gioca bene ma noi vogliamo riprendere a vincere"

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo in cerca di riscatto dopo la bruciante sconfitta patita sul campo della BCC Castellana Grotte nel recupero della terza giornata d'andata.

Pistolesi e compagni sono attesi da un nuovo impegno esterno, in casa della Conad Reggio Emilia, settima in classifica con 19 punti (come Siena) in 13 partite disputate. All'andata terminò 3-2 per Cuneo, dopo una poderosa rimonta.

Capitan Pistolesi in vista dell'incontro di domenica (4^di ritorno, fischio d'inizio alle ore 18): "Mercoledì contro Castellana Grotte non siamo riusciti ad impattare bene la partita. Loro ci hanno aggrediti fin da subito, sono una bella squadra e quando acquisiscono fiducia diventa difficile rimontarli. Non l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi ma di positivo c'è che arriva subito un'occasione per riscattarci. C'è la giusta voglia di rivalsa. Reggio gioca bene, ha vinto in casa contro Taranto e messo in difficoltà Bergamo. Ricordiamo bene l'andata, dove riuscimmo a rimontare dopo essere stati sotto di due set. Quindi servirà massima lucidità da parte nostra, fin dall'inizio. E' un campionato difficile, lo diciamo spesso ma è proprio così. Tutte le squadre, tranne Bergamo, hanno avuto qualche passo falso. Al PalaGrotte è stata la nostra peggiore prestazione, ora le motivazioni sono al massimo per riprendere a vincere. Se vogliamo stare in alto non possiamo più giocare come fatto mercoledì. Fisicamente stiamo bene, siamo una squadra giovane e questo ci permette di recuperare bene con le partite ravvicinate. Se vogliamo arrivare in fondo nelle competizioni in cui siamo impegnati dobbiamo abituarci a questo tipo di tour de force."