Giampiero Caramello: "Grazie Enzo Garelli, uomo d'altri tempi e "signor" imprenditore"

E’ notizia degli ultimi giorni che il Dott. GARELLI metterà a disposizione dell’ASL CN1 un capannone di Sua proprietà per poter effettuare i vaccini di massa contro il covid 19 a titolo puramente Gratuito! Ma non solo! Alcune settimane fa ho appreso dagli organi di stampa che lo stesso Enzo GARELLI concedeva in locazione un Suo capannone per ospitare temporaneamente il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondovì.

In un momento in cui in tutto il mondo imperversa una pandemia che ha provocato dei morti ed ha determinato una problematica di carattere sanitario, in un periodo nel quale si registra una delle peggiori crisi economiche dell’ultimo secolo che sta attanagliando l’Italia, dove il settore imprenditoriale e terziario versano in enormi difficoltà, gesti come questi fanno ben sperare per il futuro. Senza tanti annunci, senza manifesti, ma in modo silente, concreto ed efficace, sono stati raggiunti due importantissimi obiettivi per la Città di Mondovì: il mantenimento del Presidio dei Vigili del Fuoco ed un sito con tutte le caratteristiche necessarie per eseguire i Vaccini contro il Covid.