Dogliani, ecco i "Percorsi Raccontati": un progetto per ridare vita ai sentieri tra Borgo e Castello

Operazione restyling e ristrutturazione per le vie pedonali che uniscono i due centri storici di Dogliani: la parte bassa sottostante la Ripa, ossia il Borgo, con la parte alta, ovvero Castello. Questo il progetto che prende il via auspicabilmente nel corso del 2021 e che nasce dalla volontà di rendere bella, fruibile e sostenibile l’area verde e alberata che rende peculiare la struttura urbana del paese.

I punti chiave riguardano la messa in sicurezza, consolidamento e urbanizzazione dell’esistente viabilità pedonale. Sono previste infatti la pavimentazione dell’attuale sedime, con materiali in grado di inserirsi nel contesto ambientale, il posizionamento di parapetti per la sicurezza nei punti di maggiore esposizione, l’illuminazione pubblica in grado di favorirne la percorrenza anche nelle ore notturne e di piazzole panoramiche attrezzate con arredo urbano in modo tale da consentire la sosta durante il percorso.