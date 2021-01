Il rinnovato municipio di Niella Tanaro apre le porte all'arte

Sono terminati i lavori di ristrutturazione al palazzo comunale di Niella Tanaro che, a breve, darà ufficialmente il via all'iniziativa "Porte aperte all'arte".

"Da poco è terminata la ristrutturazione parziale interna dell'edificio" - spiega il sindaco Gian Mario Mina - "Presto partirà il progetto per valorizzarlo e, allo stesso tempo, dare spazio agli artisti Monregalesi e non. Vogliamo dar loro la possibilità di esporre le proprie opere nelle tre rampe di accesso al municipio, 12 mesi per apprezzare 12 artisti. Con grande piacere ho lanciato questa iniziativa e devo dire che l'idea è stata accolta con entusiasmo. Grazie ai pittori Egidio Longo e Piero Masante di Mondovì che saranno i primi ad aprire la carrellata di opere che si alterneranno una volta al mese. Daremo, nei prossimi giorni, i dettagli sulla modalità di adesione e regolamento, in modo da iniziare al più presto possibile".

Nei prossimi giorni si proseguirà la ricerca di altri artisti che vogliano aderire al progetto "Porte aperte all'arte" la cui referente sarà Chiara Bertola.