La Fondazione Ugo Cerrato cerca le testimonianze cuneesi per i 100 anni del PCI

Saranno raccolte testimonianze dirette cuneesi di vissuto politico locale e nazionale di quella straordinaria, originale e parimenti controversa esperienza che ha segnato la storia costituente democratica italiana. E soprattutto si tenterà una ideale connessione sentimentale fra la generazione protagonista di quella storia, i suoi eredi e chi per ragioni anagrafiche non ha potuto viverla, in una sorta di testimone valoriale per una Sinistra del futuro.