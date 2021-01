Ponte di Garessio, Graglia: "Presto sarà sanata la ferita causata dal crollo di un ponte storico"

“La Regione Piemonte sta imprimendo veramente una diversa velocità alla azione amministrativa. Abbiamo infatti annunciato che in tempi brevi avvieremo i lavori per la ricostruzione dello storico ponte di Garessio crollato durante l’alluvione del 2020. Il sindaco Ferruccio Fazio insieme con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi hanno infatti annunciato di aver ricevuto un concept della nuova infrastruttura da parte di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Si tratta di un importante passo in avanti che peraltro coinvolge anche gli studenti della città e che porterà a rimarginare la ferita causata dal crollo del ponte e che ha portato a dividere in due la città. La promessa è che come Regione in tempi brevi troveremo le risorse per la realizzazione della struttura. Ancora una volta la nostra azione è improntata a risposte in tempi brevi, improntate alla qualità”.

Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.