Torna a riunirsi il consiglio comunale di Fossano: seduta convocata per venerdì 29 gennaio

Il primo consiglio comunale, targato 2021, della città di Fossano prenderà luogo venerdì 29 gennaio alle ore 18.30. Come ormai consuetudine, vista l’emergenza sanitaria da Covid-19, la riunione si terrà in via telematica con la trasmissione in diretta sul canale YouTube del Comune.



L’ordine del giorno prevede: le comunicazioni del sindaco, i punti a relazione della presidente del consiglio Simona Giaccardi, del sindaco Dario Tallone, degli assessori Angelo Lamberti e David Paesante.



La seduta si concluderà con l’interrogazione da parte dei gruppi di minoranza avente ad aggotto la risposta scritta sulla copertura delle spese legali.