Meccanico su macchine utensili a Dronero

Diventa Meccanico su Macchine utensili. Corso gratuito, utilizzo di Ipad e non di libri, molte ore in laboratorio con utilizzo di tecnologie innovative: macchinari a controllo numerico, stampante 3D, robot. Troverai lavoro nel settore meccanico, come manutentore o operatore a CNC.

Al termine del percorso di qualifica gli allievi possono proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda).