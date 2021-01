Si allontana da casa in piena notte: ritrovato morto un 80enne di Bagnolo Piemonte

E.M., uomo classe 1940 di Bagnolo Piemonte, è stato ritrovato morto – nella notte – non troppo distante da casa, nella zona di via Castello.

Da quanto si apprende, l’80enne, con ogni probabilità disorientato, si è allontanato da casa intorno alla mezzanotte. L’allarme è scattato intorno alle 2.30, e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo e i Carabinieri. Ma nel giro di pochi minuti, poco prima delle 3, i militari dell'Arma hanno ritrovato il corpo esanime dell’uomo, con la faccia riversa nell’acqua.

Non appena ritrovato l’80enne è stato allertato il 118, che è intervenuto sul posto con le ambulanze da Bagnolo Piemonte e Paesana. Ma il medico, dopo aver a lungo rianimato l’uomo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.