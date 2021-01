Volley A2/M: Galletti Stellari! Il Vbc Synergy Mondovì “ingolfa” la vice-capolista Prisma Taranto. Jonici travolti 3-0

Un Vbc Synergy Mondovì molto vicino alla perfezione ha travolto la corazzata Prisma Taranto per 3-0. Una prestazione eccellente per i Galletti di Barbiero, che hanno confermato di attraversare un momento di forma straordinario. Terzo successo consecutivo, dunque, per i Biancoblù di casa, scesi in campo con Mattia Milano al posto di Putini alle prese con problemi muscolari e il giovane palleggiatore non ha di certo fatto rimpiangere il suo più esperto collega di reparto.

Gli uomini di Barbiero sono stati superiori in tutto. Difesa stratosferica e attacco micidiale, con Luca Borgogno (11) e soprattutto Matteo Paoletti (18) in giornata di grazia. Ma è stata tutta la squadra monregalese a rendersi protagonista di una prestazione super. Da Pochini a Bussolari (3), da Marra (3) a Ferrini (12). Insomma, una prestazione da incorniciare. La Prisma Taranto, invece, è apparsa imprecisa e poco determinata. Il migliore in campo della squadra pugliese è stato l’ex Roberto Cominetti (16), mentre Padula Diaz (10) è stato ben contenuto dalla difesa monregalese.

PRIMO SET: Buona partenza del Vbc, che dopo il muro di Ferrini si porta subito sul 2-0. La ricezione dei Galletti commette un paio di errori e il risultato torna in parità sul 4-4. Ancora equilibrio sul 7-7. Si combatte punto a punto, con i Galletti attenti in difesa. Due infrazioni consecutive commesse dalla squadra jonica porta i Biancoblù avanti 17-14. Di Pinto non è soddisfatto e chiama il time-out. Tanti errori al servizio per entrambe le formazioni. Arriva l’ace di Paoletti per il 22-17. Il Taranto commette diversi errori in attacco e sul 23-17 coach Di Pinto è costretto a chiedere il secondo time-out. Gli ospiti reagiscono e rosicchiano due punti. Cinque set-point a disposizione dei padroni di casa, ma l’errore dell’ex Cominetti chiude subito i conti sul 25-19.

SECONDO SET: Si riparte con il muro vincente di Matteo Paoletti. Galletti concentrati e che concedono pochissimo agli avversari. Dopo l’ace di Alessio Ferrini si arriva sul 6-3. Ancora un punto conquistato dai Biancoblù e coach Di Pinto cerca di correre ai ripari chiamando il time-out. Al rientro in campo il Vbc allunga sul 10-4. La squadra pugliese reagisce e dopo l’ace di Cominetti si porta a sole tre lunghezze dai Galletti. Ace di Borgogno e Vbc sul 14-9. Si alza il muro dei pugliesi, che accorciano le distanze. Gli ospiti ritrovano la parità sul 17-17 e questa volta è coach Barbiero a chiamare il suo primo time-out della serata. Pugliesi ancora imprecisi e sul 22-19 Di Pinto si gioca il secondo time-out a disposizione. Quattro set-point per i Galletti sul 24-20. Al secondo tentativo il Vbc porta a casa il set, grazie al mani-out di Paoletti per il definitivo 25-21.

TERZO SET: Alessio Ferrini conquista il primo punto. Per i pugliesi entra in campo l’ex Luca Presta. Squadre in parità sul 5-5. Tre punti consecutivi conquistati dalla Prisma, che per la prima volta si porta in vantaggio sull’8-9. I Galletti ribaltano subito la situazione e sul 11-10 coach Di Pinto chiama il time-out. Si torna in campo e Paoletti mette a segno due punti di fila. I Pugliesi ritrovano la parità sul 14-14. Nuovo break per gli uomini di Barbiero, che dopo il muro di Paoletti volano sul 18-15. Time-out chiesto da Di Pinto. Gli ospiti tentano di restare in partita e trovano le energie per accorciare le distanze. Sul 22-20 arriva il time-out di coach Barbiero. Matteo Paoletti mette a segno il punto del 24-22 e subito dopo piazza l’ace del definitivo 25-22. Vittoria strepitosa per i Galletti.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Marra, Milano, Camperi, Bertano, Putini, Bosio, Ferrini, Fenoglio, Bussolari, Pochini, Paoletti, Borgogno. Allenatore: Mario Barbiero; 2° All. Emanuele Negro

PRISMA TARANTO: Fiore, Coscione, Alletti, Cottarelli, Presta, Padula Diaz, Gironi, Goi, Persoglia, Hoffer, Cominetti, Cascio, Di Martino. Allenatore: Vincenzo Di Pinto; 2° All. Francesco Racaniello

ARBITRI: 1° Rachela Pristerà (Torino); 2° Angelo Santoro (Varese); Addetto al videocheck: Marco Viale