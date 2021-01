Buon compleanno alla signora Lucia, signora cuneese che ha compiuto 100 splendidi anni

Correva l’anno 1921, “l’entre-deux guerres” per dirla con i cugini francesi.

L’Europa si stava risollevando dal trauma della Grande Guerra e si comunicava ancora col telegrafo. Giovanni Verga era senatore a vita del Regno d’Italia e nasceva il Partito comunista cinese. Albert Einstein veniva insignito del Nobel per la fisica. L’anno successivo Benito Mussolini avrebbe preso il potere con la Marcia su Roma.

Nella nostra Cuneo, precisamente il 23 gennaio, nasceva Lucia, una simpatica e arzilla signora che ha oramai un secolo di vita! Ne ha vissuti di eventi la signora Lucia!

A soli diciannove anni si trova a subire il Secondo conflitto mondiale. Non demorde e assiste alla Liberazione. Vota, per la prima volta con milioni di altre donne, per il Referendum che vedrà nascere la nostra Repubblica. È presente quando Ettore Rosa è sindaco di Cuneo.

Parlando con lei si ha l’impressione di sfogliare un libro di Storia in cui microstorie quotidiane s’intrecciano ad eventi più importanti e perfino mondiali. La immagino davanti alla televisione, ancora in bianco e nero, ad assistere allo sbarco del primo uomo sulla Luna.

Ha quarantotto anni quando il Sessantotto stravolge costumi e mentalità, ingenerando una nuova interpretazione della vita. Conosce gli Anni di Piombo e l’elezione del primo Papa straniero. Certo, nonostante la sua lucudità lo permetta, non rievoco nulla o quasi di tutto ciò. La sua veneranda età mi mette un tantino in soggezione.

E poi è solo una vicina della mia mamma, anche se la sentiamo tutti un po’ di famiglia. Una donna che ha conosciuto l’edificazione del muro di Berlino, nel 1961, ed il suo crollo nel 1989 e che ha praticamente attraversato il Novecento, non può che ricordarci il valore dei nostri anziani che costituiscono un patrimonio prezioso per una società rispettosa delle proprie radici. Onorando loro, rispettiamo noi stessi.

Buon compleanno Lucia e... cento di questi giorni!

Dottor Claudio Rao