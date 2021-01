In fase di appalto la rotatoria tra le provinciali 12 e 661 a Novello in località Fornaci

E’ in fase di appalto la realizzazione di una rotatoria per la messa in sicurezza del bivio tra le strade provinciali 12 e 661 nel comune di Novello sul confine con quello di Monchiero, in località Fornaci.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dall’Ufficio Tecnico della Provincia, mentre quello esecutivo è stato elaborato dallo uno studio esterno di Alba, prevede una rotatoria di tipo convenzionale.

In particolare l’infrastruttura, progettata in base ai flussi di traffico previsti, sarà caratterizzata da un diametro esterno di 55 metri, con una corsia larga 8 metri.

L’isola centrale, sistemata a verde, sarà delimitata da una bordura sormontabile e di ulteriore bordura interna non sormontabile. La rotatoria presenterà tre rami di innesto, di cui due sulla provinciale 12 e uno sulla provinciale 661.

Il costo dell’intervento ammonta a 350.000 euro, ripartito in 268.500 euro per lavori (comprensivi di per oneri speciali della sicurezza) e 81.500 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Sarà finanziato con il Fondo sviluppo e coesione europeo (Fsce) 2014-2020 del Piano operativo investimenti per interventi di sistemazione e messa in sicurezza infrastrutture stradali. Il lavoro è inserito nel Piano triennale 2020/2022 (Esercizio 2020).