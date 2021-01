Il Benvenuto di Ceresole d'Alba ai diciottenni della Leva 2002

Sabato 23 Gennaio 2021 nella sala consigliare del municipio l'Amministrazione Comunale ha incontrato i ragazzi neo diciottenni della leva 2002 per dare loro il benvenuto e congratularsi per il raggiungimento della maggiore età.

Entrare nella maggiore età significa anche essere parte attiva della vita del comune attraverso l'impegno e la solidarietà per esempio attraverso l'impegno nelle associazioni comunali (FIDAS Donatori di Sangue, Proloco, Associazione Sportiva, Protezione Civile etc etc) oppure, per chi potrà, impegnarsi per far crescere la comunità programmando il proprio futuro nel nostro paese.