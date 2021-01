Papa Francesco ai giornalisti: “Consumare le suole delle scarpe e raccontare la vita vera”

‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone come e dove sono. È questo il tema scelto da papa Francesco in occasione della 55ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebra ogni anno nella domenica dell’Ascensione. Nel 2021 sarà il prossimo 16 maggio.

“Nel cambio epocale che stiamo vivendo - si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede -, in un tempo che ci obbliga alla distanza sociale a causa della pandemia, la comunicazione può rendere possibile la vicinanza necessaria per riconoscere ciò che è essenziale e comprendere davvero il senso delle cose. Non conosciamo la verità se non ne facciamo esperienza, se non incontriamo le persone, se non partecipiamo delle loro gioie e dei loro dolori. Il vecchio detto ‘Dio ti incontra dove sei’ può essere una guida per coloro che sono impegnati nel lavoro dei media o delle comunicazioni nella Chiesa. Nella chiamata dei primi discepoli, con Gesù che va a incontrarli e li invita a seguirlo, vediamo anche l’invito ad utilizzare tutti i media, in tutte le loro forme, per raggiungere le persone come sono e là dove vivono”.