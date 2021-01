"Date priorità nei vaccini anche agli ex esposti all'amianto"

Gentile direttore,

Ci presentiamo: Armando Vanotto presidente A.I.C.A. (Associazione Italiana Contro l’Amianto) di Savigliano e Sebastiano Sampò presidente A.R.A.S.I.S. (Associazione Rischio Amianto e Sostanze Inquinanti per la Salute di Mondovì e della Val Tanaro).



Entrambe le associazioni di volontariato si occupano della tutela della salute degli ex-esposti all’amianto, dopo l’entrata in vigore ,nel 1992, della legge numero 257, che ne ha proibito l’utilizzo.

Apprendiamo tramite il CSV Società Solidale che le associazioni possono fare richiesta del vaccino per i propri volontari che svolgano un’attività che potrebbe esporli al rischio. La nostra richiesta invece propone di considerare gli ex-esposti all’amianto nelle priorità per l’assegnazione dei vaccini, mantenendo sempre la scelta della soglia di età.

La Regione Piemonte, nello specifico dell’Assessorato alla Sanità, ha ricevuto in passato dall’INAIL gli elenchi completi di tutti gli esposti. E’ stata svolta un’attività di esclusione dei deceduti e i restanti sono stati abbinati al medico di medicina generale. Questa attività è stata fatta in previsione di una sorveglianza sanitaria degli ex-esposti, attività bloccata dalla recente pandemia. Tali elenchi inviati ai medici potrebbero aiutarli nella scelta delle persone da vaccinare.

Ricordiamo che la nostra zona, è stata fortemente interessata da lavorazioni con amianto: Ex Fiat Ferroviaria di Savigliano (oggi ALSTOM), Ex Galfer di Barge (oggi ITT), Valeo di Mondovì, Ex Ferodo Italiana di Mondovì (oggi Federal Mogul), Ex Tako-Payen di Mondovì (azienda dismessa), Ex Cartiera di Bagnasco (azienda dismessa), Michelin di Cuneo (materiale usato solo dai reparti di manutenzione).

Possiamo stimare che tali aziende impiegavano complessivamente circa 3.000 dipendenti, ma considerando il turnover, a partire dagli anni di insediamento fino al 1992, le persone interessate sono un numero molto più elevato.



Armando Vanotto e Sebastiano Sampò