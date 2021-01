Settimana a "basso contagio" per la Granda, in 85 centri non c'è Covid. Positivi in calo anche nei grandi comuni

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free, i numeri dei contagi nelle sette sorelle, il computo dei positivi nella Granda negli ultimi sette giorni, così come i tamponi, i contagiati e il tasso di positività a livello regionale.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitaria o per altri molteplici motivi.

218 POSITIVI IN MENO A FRONTE DI PIU' TAMPONI SETTIMANALI



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 17 al 24 gennaio 620. La settimana precedente (dal 10 al 17 gennaio) erano invece 842. Domenica 17 gennaio da inizio emergenza si segnalavano 30.050 contagi. Ieri, domenica 24 gennaio, sono 30.670.



Il dato aggregato settimanale (17-24 gennaio) vede un decremento del totale dei contagi. 218 positivi in meno rispetto alla settimana precedente (10-17 gennaio).

Questo nonostante un aumento dei tamponi a livello regionale.

TAMPONI AUMENTANO, POSITIVI IN CALO: IN PIEMONTE TASSO SOTTO IL 4%



A livello regionale nella settimana 17-24 gennaio sono stati diagnosticati 124.304 tamponi. 12.546 in più rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 4.917. Con un decremento di 1.031 contagi in sette giorni.



Il tasso di positività settimanale è del 3,95% (-1,37% rispetto alla scorsa settimana).



Per la seconda settimana consecutiva continua il calo rispetto a sette giorni fa del tasso dei positivi rispetto ai tamponi effettuati in Piemonte. Nella settimana 10-17 gennaio il decremento del tasso rispetto alla settimana ancora precedente era stato del -2,31%.



Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.



TAMPONI PIEMONTE



20-27 dicembre (90.754 tamponi, con un decremento di -18.824 rispetto alla settimana precedente)

27-3 gennaio (81.388 tamponi, con un decremento di -9.366 rispetto alla settimana precedente)

3-10 gennaio (93.206 tamponi, con un incremento di 11.818 rispetto alla settimana precedente)

10-17 gennaio (111.758 tamponi con un incremento di 18.552 rispetto alla settimana precedente)

17-24 gennaio (124.304 tamponi con un incremento di 12.546 rispetto alla settimana precedente)



POSITIVI PIEMONTE



20-27 dicembre: 5.276 (con un decremento di -1.559 rispetto alla settimana precedente)

27 dicembre-3 gennaio: 6.080 (con un incremento di +804 rispetto alla settimana precedente)

3-10 gennaio: 7.111 (con un incremento di +1.031 contagi rispetto alla settimana precedente)

10-17 gennaio: 5.948 (con un decremento di -1.163 contagi rispetto alla settimana precedente)

17-24 gennaio: 4.917 (con un decremento di -1.031 contagi rispetto alla settimana precedente)



TASSO POSITIVITA'



20-27 dicembre (tasso di positività 5,81%)

27 dicembre-3 gennaio (tasso di positività 7,47%)

3-10 gennaio (tasso di positività 7,63%)

10-17 gennaio (tasso di positività 5,32%)

17-24 gennaio (tasso di positività 3,95%, -1,37% rispetto alla scorsa settimana)

DUE I CENTRI AD ALTO CONTAGIO IN PROVINCIA DI CUNEO



Stando al bollettino diramato dagli organi regionali alle ore 17 di ieri, domenica 24 gennaio, sono due i centri ad alto tasso di contagio. Permane, come da settimana, il comune di Pezzolo Valle Uzzone. Al comune cebano si aggiunge il piccolo centro montano della Valle Maira: Elva. Entrambi i comuni hanno superato la soglia di 18 positivi ogni 1.000 abitanti.



Siamo lontani dai numeri di novembre quando si contavano quasi 60 centri con un alto tasso di contagio.



Con 339 abitanti al comune di Pezzolo bastano 16 cittadini positivi per balzare in testa alla lista nera e rimanere l'unico comune a superare la soglia di guardia del contagio rispetto agli abitanti con un tasso di 46,65 contagi ogni 1.000 abitanti.

Il dato è migliorato. Lo scorso lunedì si calcolavano 18 positivi con un tasso di 52,48 contagi ogni 1.000 abitanti. Ad Elva bastano 2 positivi per far salire la soglia al 21,28.

CRESCONO I CONTAGI IN CINQUE GROSSI CENTRI



Come la scorsa settimana restano 3 i centri con più di 100 contagi in provincia di Cuneo: a bollettino di ieri sono 3: Cuneo, Alba e Bra.



Segno meno rispetto a una settimana fa in tutti i centri maggiori della provincia: Cuneo (-38), Bra (-5), Alba (-46), Fossano (-4), Mondovì (-15), Savigliano (-5) e Saluzzo (-2)





A livello numerico il comune con più contagi resta Cuneo (170, la scorsa settimana 208), seguito da Bra (127, la scorsa 132) e Alba (111, la scorsa 157).



Tutti sotto i "100" gli altri quattro centri maggiori: Fossano (92, la scorsa 96), Mondovì (83, la scorsa 98), Savigliano (43, la scorsa 48) e Saluzzo (23, la scorsa 25).



SEMPRE PIU' CENTRI SI LIBERANO DAL CONTAGIO

Sono 85 i comuni Covid-free in provincia di Cuneo. L'altra settimana se ne contavano 83.





A bollettino di ieri nei perimetri di 162 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 65,59% dei centri della nostra provincia.



Ecco quali sono:

1. Briga Alta

2. Ormea

3. Caprauna

4. Alto

5. Roburent

6. Pamparato

7. Viola

8. Montaldo Mondovì

9. Lisio

10. Monasterolo Casotto

11. Battifollo

12. Scagnello

13. Mombasiglio

14. Nucetto

15. Perlo

16. Castelnuovo di Ceva

17. Montezemolo

18. Camerana

19. Sale San Giovanni

20. Gottasecca

21. Monesiglio

22. Torresina

23. Igliano

24. Castellino Tanaro

25. Rocca Cigliè

26. Cigliè

27. Marsaglia

28. Murazzano

29. Belvedere Langhe

30. San Benedetto Belbo

31. Niella Belbo

32. Bossolasco

33. Somano

34. Cissone

35. Feisoglio

36. Cravanzana

37. Torre Bormida

38. Bergolo

39. Arguello

40. Bosia

41. Albaretto della Torre

42. Sinio

43. Barolo

44. Borgomale

45. Benevello

46. Rocchetta Belbo

47. Cossano Belbo

48. Treiso

49. Barbaresco

50. Govone

51. Cavallerleone

52. Vottignasco

53. Polonghera

54. Faule

55. Torre San Giorgio

56. Pagno

57. Brondello

58. Isasca

59. Venasca

60. Martiniana Po

61. Gambasca

62. Melle

63. Ostana

64. Crissolo

65. Oncino

66. Pontechianale

67. Casteldelfino

68. Bellino

69. Acceglio

70. Prazzo

71. Macra

72. Cartignano

73. Celle di Macra

74. Marmora

75. Canosio

76. Argentera

77. Castelmagno

78. Pradleves

79. Monterosso Grana

80. Valgrana

81. Rittana

82. Valloriate

83. Gaiola

84. Roccasparvera

85. Aisone