Bene Vagienna avrà un nuovo sito istituzionale: ristoratori e albergatori avranno la possibilità di avere un proprio spazio

Il Comune di Bene Vagienna avrà un nuovo sito web istituzionale, più accessibile e con più contenuti, conforme alle direttive AgID sui siti della Pubblica Amministrazione. Il portale verrà attivato a giorni e sarà dotato di una grafica del tutto nuova.

“Con l’introduzione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), delle nuove linee guida per il design dei siti internet di regioni e comuni, siamo stati costretti a una profonda rivisitazione della struttura grafica e concettuale dei portali al fine di adempiere alle richieste degli standard web condivisi da tutta la pubblica amministrazione. - spiega Gianpiero Oliva, responsabile del progetto per conto di Leonardo Web S.r.l. di Manta - Proprio per far fronte alle linee guida di AgID Leonardo Web ha sviluppato la nuova release della piattaforma, conforme al 100% di tali richieste.

Il nuovo portale risponde ai criteri di accessibilità con la classificazione doppia AA”.

Il nuovo portale, Bene Vagienna sarà tra i primi Comuni appartenenti alla piattaforma ad attivarlo, darà la possibilità di usufruire dei contenuti anche attraverso qualsiasi tipo di dispositivo mobile (smartphone o tablet). Questa modalità è permessa grazie all’adeguamento e alla ricollocazione delle barre di navigazione e dei testi.

Commercianti, ristoratori e albergatori benesi inoltre, avranno la possibilità di usufruire di uno spazio proprio così da aumentare la propria visibilità. Verrà attivata anche una nuova piattaforma che permetterà ai cittadini di ricevere notizie ed aggiornamenti attraverso una comunicazione più diretta e completa.