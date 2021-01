Sono scesi a 68 i pazienti ricoverati per Covid all’ospedale di Verduno.



Il dato è quello appena comunicato dall’Asl Cn2, che nell’ultima settimana ha registrato una nuova importante diminuzione (14 pazienti, -17%) rispetto agli 82 in cura negli spazi dedicati del "Michele e Pietro Ferrero" allo scorso 18 gennaio.



Contestualmente proseguono a crescere i ricoveri ordinari, che sette giorni fa erano 139 e che ora si contano in 172 (+23%), otto dei quali in terapia intensiva.