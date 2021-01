Dalle antiche tradizioni piemontesi alla scoperta di rimedi per mantenere la salute

Nel tour di conferenze di prevenzione primaria, che vede patrocinanti anche comuni della Granda come Manta, Revello, Villafalletto, Moretta, Barge, l’associazione ConSi di Cuneo, si svolge domani (martedì’ 26 gennaio ) alle 21, in diretta YouTube online l’incontro dal titolo “Il potere del terreno sulla nostra salute” .

“Il terreno è tutto, il microbo è nulla – afferma Giovanni Grisotti presidente dell’Associazione italiana prevenzione primaria, parlando in metafora del terreno biologico del corpo, la cui condizione di benessere sconfigge le malattie.

Nelle antiche tradizioni piemontesi è sempre stato conosciuto il potere di un corpo purificato dalle tossine, per tenere lontane le malattie. Tra i rimedi usati dai nostri vecchi, e molte persone più avanti negli anni se ne ricorderanno, erano “ i sal ed Canal” assunti periodicamente per le loro proprietà benefiche. Del sale roerino, dono del ritiro del mare, 2 milioni di anni fa, parla anche un libro di inizio Ottocento che verrà citato nella conferenza: sali utili per purificare il corpo, benessere dello spirito.

Scopo della conferenza è riscoprire oggi questi antichi rimedi e usarli per una salute forte, nel momento complesso del Covid e nel periodo invernale.

Medici ed esperti parleranno del tema e risponderanno alle domande del pubblico collegato. Ecco il link: https://forms.gle/y3eQ7sx9GQBK9tiq8