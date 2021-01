Manca poco all'11° Congresso provinciale dell'Unione sportiva Acli di Cuneo

Venerdì 29 gennaio, dalle 18 alle 21, in collegamento online tramite la piattaforma “Meet”, si svolgerà l’11° Congresso provinciale dell'Unione sportiva Acli di Cuneo.

A presiedere l’incontro, sarà il cuneese Franco Via, membro della presidenza nazionale dell’Us Acli; saranno presenti: il presidente provinciale Us Acli uscente, Attilio Degioanni; il presidente nazionale, Damiano Lembo; il presidente regionale, Fausto Costero; l’assessora allo sport del Comune di Cuneo, Cristina Clerico e il presidente provinciale del Csi, Mauro Tomatis.



Sono state numerose e di rilievo le attività svolte nel quadriennio presieduto da Attilio Degioanni, basti ricordare: il torneo di bocce volo e petanque “Tancredi Dotta Rosso”, che negli ultimi anni è stato aperto anche al femminile e che annualmente coinvolge più di 500 soci; il campionato di calciobalilla a squadre, con la partecipazione di una decina di circoli e circa 120 giocatori, e la “Corri pedala corri”, che tocca diverse località della provincia e luoghi particolarmente suggestivi.



Inoltre, è stato organizzato un evento a carattere nazionale come il “Criterium di bocce petanque maschile e femminile” nel Fortino di Vinadio, a giugno del 2018, evento molto apprezzato dai partecipanti, ed è stata molto attiva la collaborazione nell’organizzazione della “mezza maratona del Marchesato” a Saluzzo, a marzo del 2019, prova valida per il campionato nazionale Us Acli di mezza maratona.



Su iniziativa della presidenza UsAcli cuneese, si è creato anche un apprezzato appuntamento annuale per la premiazione degli atleti che si sono distinti con vittorie o piazzamenti nelle gare Us Acli svolte nell’anno ed è proseguita, con particolare cura e attenzione, la collaborazione con il “Centro diurno Asl Cn1”.



