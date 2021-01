Paola Olivero: "Su villa Invernizzi necessaria una vasta ristrutturazione. Cominciamo una parte alla volta"

Il Comune di Cuneo ha effettuato negli ultimi mesi del 2020 un nuovo sopralluogo sullo stabile di villa Invernizzi, inviando un aggiornamento alla Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Piemonte lo scorso 23 dicembre.

È questa la risposta che l’assessore Paola Olivero ha dato – nella serata di oggi (lunedì 25 gennaio) – al consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), in sede di coniglio comunale. Sturlese, con una nuova interpellanza, ha chiesto aggiornamenti rispetto alle verifiche strutturali che il Comune avrebbe dovuto realizzare sull’edificio in vista di un possibile progetto di recupero, come richiesto appunto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Piemonte

“L’immobile, di proprietà dell’ente al 95%, necessita in modo manifesto e considerevole di una ristrutturazione – ha sottolineato la consigliera – secondo il settore Lavori Pubblici; nella risposta che abbiamo inviato in Regione abbiamo suggerito di limitarla però, almeno in una prima fase, soltanto a una parte della struttura”.