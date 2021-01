Servizio Civile: il Dipartimento Salute mentale dell'Asl CN1 cerca quattro volontari

Un progetto promosso dal Centro Diurno della psichiatria territoriale di Cuneo dell’Asl CN1 e dal Centro dei disturbi del comportamento alimentare dal titolo “Siamo tutti la stessa vita” è stato inserito nel bando per la selezione di volontari da utilizzare in progetti di servizio civile. Il progetto, a cui potranno essere adibiti quattro volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni si propone di creare opportunità per garantire condizioni di salute e di benessere degli utenti e delle loro famiglie afferenti al servizio. I volontari del servizio civile saranno impegnati nella costruzione di un repertorio di documentazione cartacea e fotografica per consentire, attraverso un linguaggio efficace, di portare messaggi di salute in modo facile ed immediato.

La durata del progetto è di un anno, il compenso previsto per ogni volontario è di 439,50 euro al mese per un impegno minimo di 20 ore settimanali su cinque giorni da svolgersi dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni è possibile contattare DCA: veronica.balbo@aslcn1.it 0171-450125 oppure Centro Diurno: chiara.varaldo@aslcn1.it 0171-450122 o ancora serviziocivile@provincia.cuneo.it