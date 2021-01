Adriano Garelli muore a 55 anni colto da un malore in azienda: da 34 anni era operaio in AGC a Cuneo

E' una giornata triste quella di oggi nello stabilimento AGC alle porte di Cuneo. Ieri, a inizio del turno serale, è deceduto per cause naturali un operaio di 55 anni, Adriano Garelli, di Margarita.

Lavorava alla linea vetro piano e si è improvvisamente accasciato al suolo. Grande il dolore dei colleghi presenti in quel momento. Anche perché l'uomo era in azienda da 34 anni, per cui un punto di riferimento per tanti.

E sono proprio i colleghi che hanno voluto esprimere pubblicamente le condoglianze alla famiglia dell'uomo. Condoglianze a cui si unisce l'azienda, per tramite del responsabile del personale Paolo Costantino. "Era con noi dal 12 gennaio del 1987. Un lavoratore impeccabile una persona sempre presente e disponibile. In tanti anni, non ha mai fatto mancare il suo apporto. Ci stringiamo al dolore della famiglia. E' una perdita dolorosa per tutto il gruppo".

I funerali saranno celebrati mercoledì 27 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Margarita.