Come scegliere una racchetta da padel: consigli e suggerimenti

Sono sempre di più gli sportivi che scoprono, nel Padel, un'attività interessante che può collocarsi a metà strada tra lo spensierato gioco dei racchettoni da spiaggia e il tennis vero e proprio. Nasce nell'Argentina di fine anni '80 ma solo ultimamente si diffonde nel nostro Paese.

Le regole sono in tutto e per tutto simili a quelle del tennis, ma il campo è delimitato da reti e vetrate, ove la pallina può anche rimbalzare in fase di ribattuta e si gioca esclusivamente a coppie. Lo strumento che, più di tutti, distingue il Padel dal tennis, però, è senza dubbio la racchetta: sul sito racchettapadel.pro è possibile apprezzare tutte le peculiarità dei singoli modelli e leggere anche guide esaustive per orientarsi meglio alla scelta.

Forme e particolarità della racchetta da Padel

Al posto delle tipiche corde, nel piatto della racchetta da Padel vi sono dei fori distribuiti sull'intera superficie a conferire aerodinamicità. Con poco più di 40 cm di lunghezza e 20 di larghezza, queste racchette hanno uno spessore di meno di 4 centimetri a seconda dei modelli ma sono i materiali a renderle davvero leggere: fibra di vetro, fibra di carbonio e gomma EVA a differenti densità, sono quelli principali.

Le forme di base sono 3: la classica tondeggiante che fornisce stabilità a principianti e professionisti, quella a diamante con una superficie superiore più ampia e a goccia d'acqua che riassume in sé le prime due. Ed è proprio la forma a rappresentare la prima discriminante in fase di scelta. Il bilanciamento della racchetta tonda è perfetto per i neofiti di questo sport, mentre per un gioco d'attacco si predilige la profilatura a diamante. Laddove, invece, occorra avere performances ottimali a livelli intermedi e si desideri ottenere controllo e potenza, la goccia può risultare la soluzione più consona.

Altre caratteristiche da tenere in considerazione

La maneggevolezza di una racchetta da Padel è, senz'altro, una delle priorità da tenere in considerazione: a parte la forma, sarà il peso a fare la differenza. Grazie ai materiali tecnologici di ultima generazione, esso difficilmente supererà i 380 grammi: naturalmente, una racchetta più leggera risulterà più facile da utilizzare per una donna o per un principiante, magari di costituzione minuta, mentre una più pesante andrà bene per chi sia già più allenato.

Ma è anche vero che una racchetta di minor peso costringerà il giocatore a imprimere più forza in polsi e braccia, il che si può tradurre anche in uno sforzo fisico e muscolare non indifferente sul lungo periodo; al contrario, con uno strumento più compatto i colpi saranno performanti con meno sforzo. Il giusto bilanciamento, in questi casi, sarà molto personale.

Sempre nell'ambito di una buona maneggevolezza si colloca l'altezza e il rivestimento dell'impugnatura: rigorosamente in gomma antiscivolo, il manico può essere spostato più o meno verso l'alto, conferendo esperienze diverse specie se in abbinamento alla forma del piatto stesso.

Altro elemento importante, sopratutto a livello tecnico, è la superficie delle facce: a seconda dei materiali usati, magari anche in sinergia tra loro e del rivestimento interno della gomma, la presa sulla pallina potrà risultare più liscia e trasmettere maggiori vibrazioni, oppure offrire un attrito che si presta ai lanci a effetto.

Oltre alla fibra di vetro e di carbonio, che garantiscono rispettivamente controllo e longevità della racchetta, vi è un materiale eccellente come il grafene a rivestire tale strumento: si tratta del binomio pressoché perfetto (e per questo talvolta più costoso) tra la leggerezza e la potenza necessarie a giocare.

Prima di soffermarsi sulla potenza o sui tiri a effetto, quindi, la cosa migliore sarebbe iniziare con una racchetta tonda e leggera per poi evolversi a seconda delle esigenze del momento.